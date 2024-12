Ucraina, Croce Rossa Italiana in prima linea | Il presidente Valastro: "La nostra opera umanitaria continuerà"

All'incontro ha partecipato anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha dichiarato: "La Croce Rossa Italiana è la più grande associazione di volontariato del nostro Paese e da oltre un secolo e mezzo è sinonimo di affidabilità, preparazione, professionalità, passione, competenze e grandi energie. La storia della CRI raccoglie in sé esperienze di straordinaria abnegazione e di impegno nei diversi scenari di crisi, basti ricordare i terremoti e le alluvioni che hanno colpito il nostro Paese negli scorsi anni o i conflitti internazionali come quello in Ucraina, che ha visto anche Roma Capitale attivarsi immediatamente per dare conforto e aiuto alla popolazione. Voglio fare gli auguri a questa grande associazione per i suoi primi 160 anni e legare questo augurio al particolare momento che stiamo vivendo in vista dell'apertura della Porta Santa, ricordando come Roma sia storicamente una città inclusiva, accogliente e che abbraccia con convinzione il messaggio di speranza che il Papa ha lanciato nella Bolla di indizione del Giubileo".