Ucraina, Cremlino: "Soluzione diplomatica? Al momento no"

La possibilità di risolvere la guerra in Ucraina con metodi politici e diplomatici non sembra essere all'orizzonte secondo il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov.

"Tali prospettive non sono in vista al momento", ha dichiarato Peskov a Interfax. Mikhail Podolyak, consigliere del capo dell'Ufficio di Zelensky, ha affermato che i negoziati tra il presidente ucraino Putin potrebbero aver luogo solo in futuro.