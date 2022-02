Ucraina, Cremlino: "Putin e Biden d'accordo per proseguire il dialogo"

Nella loro telefonata, Vladimir Putin e Joe Biden hanno concordato di proseguire il dialogo sulla crisi in Ucraina.

Lo afferma il Cremlino, aggiungendo che l'isteria americana sulla vicenda è giunta al suo "apogeo". Inoltre, Emmanuel Macron ha detto che non gli sono arrivate indicazioni su una possibile invasione dell'Ucraina in via di preparazione, secondo quanto riferisce un funzionario dell'Eliseo dopo il colloquio tra i due leader.