Ucraina, Cremlino: non c'è prospettiva di colloqui di pace con Kiev

Con l'Ucraina"non ci saranno colloqui di pace finché il dialogo con la Russia rimarrà vietato dalla legge di Kiev".

Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. Commentando una dichiarazione del ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, secondo cui la Russia sarebbe disposta a tenere colloqui con l'Ucraina, Peskov ha detto che "in una situazione in cui la legge ucraina vieta al presidente ucraino di contattarci o di impegnarsi in qualche modo con noi e l'Occidente è ovviamente riluttante a concedere a Kiev una certa flessibilità, non è possibile discutere di qualsiasi prospettiva di dialogo".