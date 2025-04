Il corpo della giornalista Viktoriia Roshchyna restituito dai russi senza organi e senza nome

Secondo quanto emerso, Viktoriia è stata catturata mentre lavorava a un reportage e tenuta prigioniera per mesi. Solo nel maggio 2024 la Russia ha ammesso per la prima volta di averla arrestata. Pochi mesi dopo, il 10 ottobre, l’Ucraina ha confermato la sua morte in custodia russa. Il 14 febbraio 2025, durante uno scambio di corpi, i suoi resti sono stati restituiti in stato avanzato di decomposizione e privi di identificazione. Ma l’esame medico-legale ucraino ha chiarito che si trattava di una donna. Il test del Dna ha confermato al 99% l'identità: era Viktoriia.