Ucraina, cittadini di Mariupol "costretti a sminare la città": in 8 saltano in aria

I russi hanno smantellato l'insegna di benvenuto che accoglie i visitatori all'ingresso della città di Mariupol per sostituirla con una in lingua russa. Lo riportano i media ucraini. Gli occupanti hanno così rimpiazzato il monumento, inizialmente dipinto con i colori della bandiera ucraina, giallo e blu, con uno che riporta la grafia russa del nome di Mariupol e con i colori del vessillo russo, bianco, rosso e blu.

"Costretti a sminare, saltano in aria 8 civili".

E' la denuncia che arriva sui social da Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol ora in esilio, e che viene ripresa dal Kiyv Independent. "Gli occupanti stanno usando i locali come specialisti nello smaltimento degli ordigni esplosivi", precisa. Gli otto ucraini impiegati dalle unità russe per sgomberare le macerie di un impianto metallurgico bombardato a Mariupol sono saltati in aria a causa dell'esplosione di una mina.