Zelensky: "Colpiremo i russi che sparano alla o dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia | I cittadini russi che stanno in silenzio sono complici"

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha affermato che le sue forze prenderanno di mira i soldati russi che sparano a o da Zaporizhzhia, la più grande centrale nucleare d'Europa. Zelensky ha anche avvertito che il Cremlino potrebbe accusare falsamente Kiev di attaccare il sito. "Ogni soldato russo che spara all'impianto o spara usando l'impianto come copertura, deve capire che diventa un obiettivo speciale per i nostri agenti dei servizi segreti, per i nostri servizi speciali, per il nostro esercito", ha sottolineato il leader ucraino.