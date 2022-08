Ucraina, il Senato Usa ratifica l'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato | Aiea: "A Zaporizhzhia la situazione è fuori controllo"

Per tutelare la libertà "è necessario un nuovo ordine di sicurezza a livello globale". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando le molte "situazioni di conflitto e minacce" in diverse aree geografiche. "Prima i Balcani, poi Taiwan, ora potrebbe essere il Caucaso. Tutte queste situazioni sembrano diverse, sebbene siano accomunate da un fattore: l'architettura della sicurezza globale non ha funzionato. Se funzionasse, non ci sarebbe tutto questo conflitto".