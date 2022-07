Zelensky: "La Russia ci usa per provare quello che può fare ad altri Paesi" | Usa: armi inviate fanno la differenza

Schizzo di Picasso del valore di 450mila euro in valigia: fermato un uomo a Ibiza

A New York si intensifica la vigilanza anti squali

La guerra in Ucraina entra nel 148esimo giorno.

Apertura di Putin sul grano: "Alcune questioni restano da risolvere, ma ci sono progressi sull'esportazione ed è un buon segno". Lavrov afferma che gli obiettivi russi sono cambiati e non si concentrano più "solo" sull'Ucraina orientale e il Donbass. Ue, via libera a nuove sanzioni contro la Russia: c'è anche l'oro. Zelensky avverte: "La Russia ci usa per provare quello che può fare ad altri Paesi".