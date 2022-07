Zelensky: "Mosca non intende applicare l'accordo sul grano" | Gli Usa condannano l'attacco al porto di Odessa

La guerra in Ucraina è arrivata al centocinquantunesimo giorno.

Dopo l'intesa firmata a Istanbul per lo sblocco delle esportazioni di grano, l'Ucraina accusa la Russia di aver lanciato quattro missili su Odessa colpendo anche il porto commerciale, cruciale proprio per l'accordo sul grano. Così Vladimir Putin ha "sputato in faccia" all'Onu e alla Turchia , ha dichiarato il ministero degli Esteri ucraino. Zelensky si dice certo: "Mosca non vuole applicare l'accordo firmato in Turchia". Gli Usa condannano l'attacco al porto: "Dubbi su credibilità dei russi". Per Kiev "170 persone sono prigioniere dei russi a Zaporizhzhia".