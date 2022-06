Ucraina, Casa Bianca sostiene sforzi Italia per porre fine alla guerra

L'amministrazione Biden sostiene gli sforzi dei suoi alleati e partner, compresa l'Italia, per mettere fine alla guerra in Ucraina.

Lo ha confermato un portavoce della Casa Bianca, rispondendo alla domanda su come il governo Usa consideri la proposta italiana in quattro punti per il cessate il fuoco in Ucraina e per mettere fine al conflitto attraverso un accordo negoziato.