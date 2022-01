Ucraina, Casa Bianca: Russia può attaccare in qualsiasi momento

Afp

"Siamo in una fase in cui la Russia potrebbe lanciare un attacco all'Ucraina in qualsiasi momento. Ciò che il segretario Blinken farà è sottolineare che c'è anche una via diplomatica". Lo sostiene la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Intanto venerdì a Ginevra è previsto un incontro tra il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov per cercare una "via di uscita diplomatica" alla crisi ucraina.