Ucraina, Casa Bianca: "Russia e Iran ormai partner militari"

La Casa Bianca accusa apertamente Iran e Russia di aver stretto una partnership militare.

La "crescente cooperazione militare" tra Mosca e Teheran si sta trasformando in una "partnership militare" che costituisce una minaccia non solo per l'Ucraina, ma "per tutta la regione" mediorientale ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby. Gli Stati Uniti hanno contestualmente annunciato l'invio di aiuti militari all'Ucraina per altri 275 milioni di dollari. In particolare, gli aiuti serviranno a Kiev a difendersi dagli attacchi con i droni effettuati dalle forze russe.