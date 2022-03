Ucraina, Casa Bianca: "Nessun incontro con Putin in programma"

La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha dichiarato che "non è in programma alcun incontro" fra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e l'omologo russo Vladimir Putin.

"Ora non è il momento, il Presidente è stato molto chiaro su questo punto - ha affermato -. Non rinunceremo alla diplomazia ma adesso non è il momento". Secondo Psaki "l'aspirazione della Russia" rimane quella di conquistare Kiev.