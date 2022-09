Ucraina, Casa Bianca: "Accordo su esportazioni di grano non è a rischio"

Gli Stati Uniti non credono che l'accordo mediato dalle Nazioni Unite per la ripresa delle esportazioni di grano dall'Ucraina sia al momento a rischio.

Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, interpellato dai giornalisti sui timori di un ritiro della Russia dall'intesa. "Al momento non abbiamo riscontrato segnali che lascino presagire una situazione del genere", ha detto.