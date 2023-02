Ucraina, dal ring al carro armato: l'ex pugile Wladimir Klitschko alla guida di un Leopard 2

"Anno di sofferenze tremende"

Wladimir Kliyschko è andato personalmente a ritirarli assieme a Vitaly e i due ex campioni si sono anche esercitati a guidarli nel centro di addestramento dell'esercito tedesco a Munster. Nel filmato Wladimir ringrazia la Germania per avergli donato questo "gatto, che un anno fa non avrei mai pensato di guidare. E' passato un anno di guerra in Ucraina, un anno di sofferenze tremende - spiega l'ex pugile - ma anche un periodo in cui la nostra forza di volontà si è rafforzata, ed è potente come questo carro armato. Grazie al mondo libero per ciò che ha fatto per gli ucraini. Viva l'Ucraina, viva i nostri eroi".