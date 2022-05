Ucraina, Camera Usa approva nuovi aiuti per 40 miliardi di dollari: cos'è la legge firmata da Biden

L'escalation degli incentivi militari

- Dopo i, anche militari, stanziati dal Congresso per l'Ucraina nel mese di aprile,ha firmato lo Ukraine Democracy Defense. Il provvedimento ha liberato altri 39,8 miliardi, in strumentazioni e attrezzature militari e aiuti militari, per sostenere l'azione dei soldati ucraini nel contrasto alle forze d'invasione russe. Non sono tardati ad arrivare i ringraziamenti del presidenteche si è detto "grato al presidente americano e al popolo per il sostegno nella lotta per la nostra libertà e futuro. Sono convinto che insieme vinceremo ancora, e difenderemo la democrazia in Ucraina e in Europa, come 77 anni fa".- Quando gli Stati Uniti si accingono a "prestare" qualcosa a una nazione straniera, lo fanno a patto che chi ricevee si impegni a restituire il prestito in un arco di tempo di 5 anni; in caso che questo non avvenga, il mutuatarioil mutuante dello stesso valore del prestito. Il Lend-Lease Act è un decreto che viene utilizzato in casi di emergenza e che è in grado di bypassare tutte le restrizioni sopracitate.- Nell'arco della storia americana contemporanea, questa è la seconda volta che l'amministrazione americana approva il Lend-Lease Act. La prima volta avvenne sotto la presidenza di, durante la seconda guerra mondiale. In quell'occasione gli Stati Uniti inviarono aattrezzature e materiale bellico per un valore di 50,1 miliardi di dollari dell'epoca ().