Ucraina, Borrell: "Mille soldati ucraini addestrati in Ue"

Nel quadro della missione europea di assistenza all'Ucraina oltre mille militari ucraini stanno completando l'addestramento.

Lo ha scritto il responsabile della politica Estera dell'Ue, Josep Borrell, sul suo account di Twitter. Borrell si è recato in visita in un centro di addestramento dell'Eumam in Polonia, dove ha incontrato alcuni militari ucraini.