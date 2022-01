Ucraina, Borrell: "Il sostegno a Kiev non è gratis, serve democrazia più forte"

-afp

Il sostegno europeo all'Ucraina "non è gratis, ma viene con il rafforzamento della democrazia, come il sistema giudiziario e quello politico. E' così che si crea un Paese più resiliente contro la Russia". Lo ha detto l'Alto rappresentante per gli Affari esteri Ue, Josep Borrell, aggiungendo: "La disinformazione russa vuole dare la colpa agli Stati Uniti o all'Ue nello spingere l'Ucraina al conflitto. Lavoriamo per contrattaccare questa narrazione".