Blinken corregge Biden: "Nessuna strategia Usa per cambio di regime a Mosca" | E Macron: "Non definirei Putin un macellaio"

"Penso che il presidente Biden e la Casa Bianca ieri sera abbiano sottolineato semplicemente che Putin non può avere il potere di fare una guerra o impegnarsi in un'aggressione contro l'Ucraina o contro chiunque altro", ha precisato Blinken. Sabato Biden aveva attaccato, usando parole al vetriolo, il capo del Cremlino suscitando l'ira di quest'ultimo.

Le parole di Biden su Putin -

Le parole di Joe Biden erano state pesanti. "Putin è un macellaio. Riteniamo l'articolo 5 della Nato un obbligo sacro", aveva detto riferendosi a quella parte del trattato secondo cui un attacco armato, contro uno o più membri dell'Alleanza, sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti. Il presidente Usa aveva poi aggiunto che Putin è un "dittatore che cerca di ricostruire un impero" e "un dittatore non può restare al potere".

La precisazione di Blinken -

Gli Stati Uniti non hanno alcuna strategia per un cambio di regime in Russia, ha voluto poi spiegare il segretario di Stato Antony Blinken all'indomani dello scontro con Mosca innescato proprio dalle parole a del presidente Joe Biden. Parlando nella sua visita in Israele, Blinken ha detto di ritenere che "il presidente e la Casa Bianca sabato sera abbiano sottolineato semplicemente che Putin non può avere il potere di fare una guerra o impegnarsi in un'aggressione contro l'Ucraina o contro chiunque altro".

L'ira di Mosca -

Già sabato sera la Casa Bianca aveva precisato le parole di Biden. "Come ci avete sentito dire ripetutamente - ha aggiunto ancora il segretario Usa -, non abbiamo una strategia per un cambio di regime a Mosca". Ma dal Cremlino immediata era arrivata la replica al discorso di Biden: "Non sta agli Usa decidere chi governa sulle rive della Moscova".

La mediazione di Macron -

Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha tentato di gettare acqua sul fuoco e soprattutto di smarcarsi dalle parole di Biden, spiegando che lui non userebbe nei confronti di Putin la parola "macellaio", e invitando a non alimentare un'escalation di parole o di azioni, facendo anzi sapere che parlerà presto al telefono con Putin per organizzare un'operazione di evacuazione di civili dalla città di Mariupol.

Da

Londra

Turchia

, invece, il segretario all'Istruzione, Nadhim Zahawi, ha affermato che "sta al popolo russo decidere da chi essere governato"; mentre laha sottolineato che non bisogna bruciare i ponti con Mosca, perché il dialogo deve continuare.

Ambasciatore Smith: "Reazione umana" -

"Gli Stati Uniti non hanno una politica di cambio di regime in Russia, punto e basta". Lo ha detto anche Julianne Smith, ambasciatore degli Stati Uniti presso la Nato. Le parole di Biden, ha spiegato alla Cnn, sono state una "reazione umana di principio", fatte dopo aver trascorso la giornata a vedere in prima persona le tragedie della guerra e aver incontrato centinaia di profughi ucraini. "Ha ascoltato le loro storie eroiche mentre stavano fuggendo dall'Ucraina sulla scia della brutale guerra russa. Al momento, penso che sia stata una reazione umana alle storie che aveva sentito", ha detto Smith.