Ucraina, Biden: "Se non avessimo fermato Putin, in Europa avrebbe regnato il caos"

"Sono convinto che se avessimo lasciato invadere l'Ucraina senza intervenire, Putin non si sarebbe fermato".

Ne è più che sicuro il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che in un'intervista all'agenzia Associated Press spiega che se l'Occidente non fosse intervenuto le conseguenze sarebbero state peggiori del prezzo che sta pagando. Per Biden il capo del Cremlino avrebbe "seminato il caos".