Ucraina, Biden-Macron-Scholz: "La mossa di Putin avrà una risposta"

Olaf Scholz, Emmanuel Macron e Joe Biden hanno affermato che il riconoscimento russo delle repubbliche separatiste dell'Ucraina orientale "non resterà senza risposta".

Lo ha reso noto Berlino dopo il colloquio tra il presidente americano, il presidente francese e il cancelliere tedesco. I tre leader si sono dichiarati "solidali con l'Ucraina e hanno apprezzato la reazione controllata" che il Paese ha mostrato sotto la leadership di Zelensky. Non ridurremo l'impegno per l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina. Allo stesso tempo si impegneranno con tutte le forze per evitare un'ulteriore escalation della situazione".