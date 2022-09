Ucraina, Biden: gli Usa non riconosceranno mai referendum annessione

Gli Stati Uniti non riconosceranno "mai, mai, mai" il tentativo della Russia di annettere territorio ucraino.

Lo ha detto il presidente Joe Biden prima della cerimonia cui il presidente russo Vladimir Putin in cui dichiarerà che quattro regioni ucraine fanno parte della Russia, dopo i recenti referendum a Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson in cui secondo il Cremlino gli elettori avrebbero scelto l'annessione. "Gli Stati Uniti, voglio essere molto chiaro su questo, non riconosceranno mai, mai, mai le pretese della Russia sul territorio sovrano dell'Ucraina", ha affermato Biden.