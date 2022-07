Ucraina, Biden elogia la Cia: "Avete rovinato i piani di Putin"

Il presidente americano Joe Biden ha elogiato la Cia per aver creato "un buco gigantesco negli obiettivi di Valdimir Putin" e per aver rivelato i suoi piani di invadere l'Ucraina.

"È stato grazie all'incredibile lavoro dei nostri professionisti dell'intelligence che siamo stati in grado di avvertire il mondo di ciò che Putin stava pianificando in Ucraina", ha detto Biden durante la sua prima visita come presidente al quartier generale a Langley, in Virginia, in occasione dei 75 anni dell'Agenzia.