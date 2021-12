Ucraina, Biden e alleati europei a Putin: diplomazia unica via

Ansa

La diplomazia è la sola via per risolvere le tensioni tra Mosca e Kiev e il conflitto nel Donbas. E' il messaggio che, come riporta la Casa Bianca, il presidente americano Joe Biden e i leader di Francia, Germania, Italia e Regno Unito inviano al presidente russo Vladimir Putin, ribadendo il loro sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina.