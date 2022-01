Ucraina, Biden a Zelensky: "Possibilità concreta di un'invasione russa a febbraio"

Afp

La portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale, Emily Horne, ha riferito che nella sua telefonata al presidente ucraino Volodimyr Zelensky, Joe Biden "ha detto che c'è una possibilità concreta che i russi invadano l'Ucraina in febbraio". La Horne ha ricordato che il presidente Usa lo ha detto anche "pubblicamente" e che anche l'amministrazione ha "messo in guardia su questo in gennaio".