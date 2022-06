Ucraina, Berlino: situazione grano drammatica, servono soluzioni

La situazione dovuta alla scarsità del grano in seguito alla guerra in Ucraina è "terribilmente drammatica".

Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, in occasione del vertice internazionale sulla sicurezza alimentare in programma a Berlino, convocato "per offrire soluzioni". "La Russia usa la fame consapevolmente come un'arma di guerra - ha aggiunto -. La narrativa russa secondo la quale la crisi alimentare dipenderebbe dalle sanzioni è completamente falsa".