Ucraina, Azov: "Nessuna resa, non negoziamo con questi animali"

"I nostri politici stanno provando a negoziare con quegli animali.

Ma non ricordano cosa hanno fatto? Non possiamo parlare con questa gente". A dirlo è il vicecomandante del battaglione Azov, Svyatoslav Kalina Palamar, in una conferenza stampa online dall'acciaieria Azovstal assediata, a Mariupol. Gli ucraini non hanno intenzione di arrendersi: "Qui non stiamo difendendo solo l'Ucraina ma tutto il mondo libero", ribadisce Palamar.