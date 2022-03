Ucraina, accordo Ue per inasprire le sanzioni contro Mosca e Minsk

L'Ue ha trovato un accordo sull'inasprimento delle sanzioni a Russa e Bielorussia.

Lo si apprende dalla presidenza di turno francese dell'Ue. Nel mirino gli oligarchi russi e i membri delle loro famiglie coinvolti nell'invasione russa in Ucraina. Le misure mirano a escludere tre banche bielorusse dal sistema Swift e completano l'elenco di tecnologie e beni che non possono essere esportati. Approvate anche sanzioni per il settore marittimo.