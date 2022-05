Ucraina, 11enne si prende cura della madre e della gemellina che hanno perso le gambe a causa di un bombardamento

L'8 aprile, una mamma ucraina, Natalia, e i suoi due gemelli di 11 anni, Yaroslav e Yana, si erano recati alla stazione di Kramatorsk per prendere un treno per fuggire a Leopoli.

Mentre la mamma e la bambina prendevano un tè offerto dai volontari, Yaroslav era rimasto a sorvegliare i bagagli. In quel minuto si è scatenato l'inferno. Sulla stazione ferroviaria dove erano ammassate migliaia di persone in attesa di partire, è caduto un missile che la commissaria per i diritti umani del Parlamento ucraino Lyudmyla Denisova ha identificato come un missile a grappolo ad alta precisione Iskander: 59 i morti, almeno 10 bambini, centinaia i feriti, auto in fiamme, detriti ovunque. Natalia e Yana hanno perso le gambe mentre Yaroslav si è salvato e ora si prende cura delle sue due donne.