Usa, uccise un pastore durante rapina: eseguita la condanna a morte

È stata eseguita la condanna a morte per Steven Nelson, accusato di aver picchiato e soffocato un pastore della zona di Dallas nella sua chiesa durante una rapina. Si tratta della seconda esecuzione negli Stati Uniti quest'anno e la prima di quattro previste in Texas nei prossimi tre mesi. Il 37enne afroamericano ha ricevuto un'iniezione letale nel penitenziario statale di Huntsville. Era stato condannato per l'omicidio nel 2011 del reverendo Clint Dobson, un pastore di 28 anni picchiato, strangolato e soffocato con un sacchetto di plastica.