Twitter, Musk: "Sui licenziamenti non avevo scelta"

Elon Musk torna a parlare del brutale licenziamento del 50% dei dipendenti di Twitter.

"Sfortunatamente non c'è scelta quando un'azienda perde oltre 4 milioni di dollari al giorno", ha scritto sul social media il nuovo proprietario sottolineando che a tutti coloro che sono stati cacciati "sono stati offerti tre mesi di stipendio" come buona uscita, "che è il 50% in più di quello che è richiesto" dalla legge.