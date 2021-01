Twitter

Twitter ha deciso di bloccare l'account dell'ambasciata cinese in Usa su Xinjiang. L'account aveva pubblicato un post affermando che le donne di etnia uigura non erano più "macchine per bambini", citando uno studio del quotidiano statale "China Daily". Il tweet era stato rimosso dalla compagnia californiana e sostituito da un'etichetta relativa alla sua indisponibilità.