Turchia verso l'invasione della Siria, Onu e Ue: "Ci prepariamo al peggio"

Il via libera è arrivato domenica da Donald Trump che ha parlato con Erdogan e lo ha rassicurato: gli Stati uniti non ostacoleranno i piani di Ankara. La Turchia ha dichiarato guerra alle milizie curde del Nord della Siria ed è pronta a invadere la regione, utilizzando migliaia di soldati e mezzi militari. Preoccupata la comunità internazionale. Le Nazioni Unite si stanno "preparando al peggio" mentre chiede Ue di evitare conflitti armati.

Ue: preoccupa Turchia, soluzione è non militare - "Alla luce dell'annuncio della Turchia e degli Usa sulla situazione in Siria, l'Ue ribadisce la sua preoccupazione" e ricorda di avere sempre detto che "ogni soluzione a questo conflitto non può essere militare bensì deve passare attraverso una transizione politica, in conformità alla risoluzione Onu ed il comunicato di Ginevra nel 2014". Lo ha detto una portavoce della Commissione europea. "L'Ue ribadisce il sostegno all'unità, la sovranità e l'integrità territoriale della Siria", ha aggiunto.



Onu: ci stiamo preparando al peggio - Le Nazioni Unite si stanno "preparando al peggio" nel nord est della Siria dopo che gli Stati Uniti si sono fatti da parte per permettere alla Turchia di effettuare azioni militari nella zona. "Non sappiamo cosa succederà. Ma ci prepariamo al peggio", ha dichiarato il coordinatore Onu per le operazioni umanitarie in Siria, Panos Moumtzis sottolineando che le Nazioni Unite sono in contatto "con entrambe le parti sul campo". La nostra priorità, ha detto, è che qualsiasi eventuale azione della Turchia non abbia conseguenze sul piano umanitario.



Siria: due ordigni in zone sotto controllo turco, 14 feriti - Due ordigni sono esplosi nel giro di un'ora in due diverse zone del nord della Siria da tre anni sotto il controllo dell'esercito turco e di milizie locali cooptate da Ankara, provocando almeno 14 feriti e la morte di un attentatore. Lo riferiscono media turchi. Gli attacchi giungono poche ore dall'annuncio del ritiro americano dal nord-est della Siria e di un'imminente operazione militare turca. Ad Azaz una moto bomba kamikaze ha causato il ferimento di 8 persone. L'altro ordigno è esploso ad Al-Rai, nella provincia di Aleppo vicino alla località frontaliera turca di Cobanbey, ferendo 6 persone.

Turchia: non abbiamo più un minuto da perdere - "La Turchia è stata molto paziente e accomodante con i suoi alleati per cercare di combattere il terrorismo in Siria. Ma ormai la Turchia non ha più un minuto da perdere". Lo ha scritto su Twitter il capo della comunicazione della Presidenza di Ankara, Fahrettin Altun, confermando l'imminenza dell'operazione militare turca nel nord-est della Siria. "Nelle regioni liberate dal Pkk, la Turchia garantirà servizi" come dopo "le operazioni Ramoscello d'ulivo e Scudo dell'Eufrate", condotte nel nord della Siria a ovest del fiume Eufrate tra il 2016 e il 2018.

Trump dà via libera a Erdogan: Turchia pronta a invasione - La Turchia ha dichiarato guerra alle milizie curde del Nord della Siria ed è pronta a invadere la regione, utilizzando migliaia di uomini, mezzi terrestri e aerei. Un'operazione imminente, ha ammesso Erdogan, in partenza per una visita di due giorni in Serbia. Ma prima di agire, il presidente turco è stato costretto a comunicare con Washington, e qui ha trovato le risposte che cercava. Le stesse che Trump ha messo nero su bianco su Twitter: "Mi sono tenuto a distanza da questa battaglia per quasi 3 anni, ma è ora per noi di uscire da queste ridicole guerre senza fine, molte delle quali tribali, e di riportare a casa i nostri soldati". E così le Unità curde di protezione del popolo (Ypg) perdono il loro principale e più potente protettore in poco meno di 24 ore. Gli Stati Uniti si ritirano da un'area che si sta "trasformando in una zona di guerra", ma la le Forze democratiche siriane (SDF) "difenderanno la Siria nord-orientale a tutti i costi", ha commentato il portavoce della SDF, Mustafa Bali.