Turchia, donna si intrufola con i figli in un resort di lusso: "Abbiamo fatto una vacanza gratis"

Doppia vacanza in un resort di lusso in Turchia per una donna britannica di 39 anni.

La storia di Roxanne è stata ripresa dai media inglesi, dopo che la donna aveva raccontato su TikTok di essersi introdotta con l'inganno nell'hotel di lusso. Sul social ha infatti pubblicato alcune foto di lei mentre si rilassa su un lettino a bordo piscina e mentre mangia dolci, torte e gelati in compagnia dei figli. Già, perché è riuscita a far entrare nella struttura anche i suoi due bambini di 13 e 6 anni, ovviamente con gli stessi braccialetti del precedente soggiorno. "Mio figlio ha pensato che fosse abbastanza divertente - ha detto la donna -. Ogni volta che mangiavamo qualcosa, diceva 'Patatine gratis e cibo gratis'".

"Chiamatemi pure una ladra ma l'esperienza mi è piaciuta", ha aggiunto Roxanne. Ma come le è venuto in mente di ritornare all'hotel? Come spiegano le testate inglesi, la donna si era recata al Ramada Hotel & Suites di Kusadasi lo scorso maggio, insieme ai suoi due figli, pagando regolarmente. Due mesi più tardi, a luglio, sua mamma ha deciso di andare in vacanza e ha prenotato nella stessa struttura. "In un certo senso è come se fossi stata io a indirizzarla in questa decisione", ha detto Roxanne.

È in quel momento che alla 39enne è venuto in mente di fare una sorpresa alla madre. Dopo aver ritrovato i vecchi braccialetti del pacchetto all-inclusive, è tornata con i suoi figli a Kusadasi. Ha deciso di dormire in un appartamento economico a dieci minuti dall'hotel di lusso, dove poi è riuscita a entrare e ad approfittare di cibo e bevande gratis. "Credo di aver mangiato di più questa volta rispetto all'ultima quando abbiamo pagato", ha detto Roxanne.

Ma come ha fatto lo staff a non accorgersene? La donna ha spiegato di essere stata "fortunata" perché proprio quella settimana l'hotel ha utilizzato dei braccialetti all-inclusive dello stesso colore del precedente soggiorno a maggio.