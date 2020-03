Turchia: "Oltre 100mila migranti ai confini con l'Ue" | Von der Leyen: "Ankara in difficoltà ma c'è un accordo"

"Il numero dei migranti che lasciano il nostro Paese attraverso Edirne (la provincia di frontiera turca con Grecia e Bulgaria) sono 117.677". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno di Ankara, Suleyman Soylu. La cifra è di dieci volte superiore a quella riferita da Atene. "Riconosciamo che la Turchia si trova in una situazione difficile riguardo ai profughi, ma quanto vediamo non può essere una soluzione", ha detto Ursula von der Leyen.

Von der Leyen: "C'è un accordo in corso" - La presidente della Commissione Ue assicura che "stabiliremo una discussione più intensa" con Ankara "per capire dove occorre maggiore sostegno, ricordando che abbiamo un accordo in corso, che riteniamo sia la giusta base per iniziare il dialogo". Annuncia inoltre che il commissario europeo per la gestione dellae crisi Janez Lenarcic sarà alla frontiera turca, a Gaziantep, per valutare la situazione. Al confine tra Grecia e Turchia andranno anche, nella giornata di martedì, la presidente von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

Berlino: "Situazione non paragonabile al 2015" - La situazione attuale, secondo Berlino, non può essere paragonata a quella del 2015, quando la Germania accolse un milione di profughi. "Questo confronto storico non porta da nessuna parte", ha affermato il portavoce del governo Merkel, Steffen Seibert, rispondendo a una domanda sulla situazione prodotta dalla decisione di Erdogan di lasciar passare i migranti che vogliono entrare nell'Unione. Per Seibert, proprio l'accordo con la Turchia, con il quale Erdogan si è impegnato in cambio di aiuti finanziari a occuparsi di 3-4 milioni di migranti, fa la differenza. Inoltre, rispetto ad allora, c'è un nuovo assetto di Frontex e ci sono i diversi accordi presi con i Paesi del Nordafrica per limitare l'esodo. Il grande sforzo della Germania nel 2015, sul fronte dell'accoglienza, provocò una crisi di credibilità al governo Merkel. La pressione attuale dei migranti sui media tedeschi è di nuovo in primo piano,

proprio nel timore di una replica di quella situazione.