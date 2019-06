Turchia, seggi chiusi a Istanbul per l'elezione del sindaco

Seggi chiusi a Istanbul per la ripetizione delle elezioni comunali, dopo il controverso annullamento della vittoria del candidato dell'opposizione Ekrem Imamoglu del Chp nel voto del 31 marzo. Niente exit poll, che in Turchia non vengono effettuati: i media diffonderanno tra poco i primi risultati parziali. Non si prevede uno spoglio particolarmente complesso: si è votato infatti solo per il sindaco, con una scheda unica.