Turchia, l'Alta corte ordina la liberazione del giornalista Ahmet Altan

Ansa

L'Alta corte turca ha ordinato il rilascio del giornalista e scrittore Ahmet Altan, condannato a 10 anni e mezzo di carcere nel 2019 per il suo coinvolgimento nel fallito colpo di stato del 2016. La decisione arriva il giorno dopo che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato con forza la Turchia per la detenzione dell'intellettuale 71enne, molto rispettato in patria e all'estero. Lo riporta l'agenzia di stampa statale Anadolu.