È allarme a Istanbul, in Turchia, dove nelle ultime ore una leonessa è stato avvistata mentre si aggirava liberamente per le strade della periferia. La prima segnalazione è arrivata nella serata di domenica, nei quartieri più vicini alle foreste al nord della capitale turca. Sono ancora in corso le operazioni per la cattura dell'animale: le autorità stanno usando ogni mezzo per tentare di individuarlo, compresi droni con telecamere termiche. Le autorità locali hanno chiesto ai residenti di diversi quartieri settentrionali, dove è stata vista per la prima volta la leonessa, di "rimanere chiusi in casa". Il traffico è chiuso sia per i mezzi che per i pedoni. "L'area in cui si trova il leone è stata identificata e si sta facendo ogni sforzo per catturarlo vivo", ha dichiarato l'ufficio del Governatore di Istanbul in un comunicato.