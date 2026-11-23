Leonessa in fuga per le strade di Istanbul, scatta la caccia: "Era tenuta come animale domestico"
Avvistata nella periferia nord, la leonessa potrebbe essere fuggita da una villa privata. Bloccato il traffico, il governatore: "Restate in casa"
È allarme a Istanbul, in Turchia, dove nelle ultime ore una leonessa è stato avvistata mentre si aggirava liberamente per le strade della periferia. La prima segnalazione è arrivata nella serata di domenica, nei quartieri più vicini alle foreste al nord della capitale turca. Sono ancora in corso le operazioni per la cattura dell'animale: le autorità stanno usando ogni mezzo per tentare di individuarlo, compresi droni con telecamere termiche. Le autorità locali hanno chiesto ai residenti di diversi quartieri settentrionali, dove è stata vista per la prima volta la leonessa, di "rimanere chiusi in casa". Il traffico è chiuso sia per i mezzi che per i pedoni. "L'area in cui si trova il leone è stata identificata e si sta facendo ogni sforzo per catturarlo vivo", ha dichiarato l'ufficio del Governatore di Istanbul in un comunicato.
I primi avvistamenti e l'ipotesi che fosse tenuto in casa
"È sbucato all'improvviso davanti a me mentre ero alla guida. Inizialmente ho provato un terrore enorme e ho subito avvisato la polizia", ha dichiarato uno dei primi civili a sperimentare l'incontro ravvicinato con la leonessa. L'animale feroce, stando a un giornalista dell'emittente Ntv, potrebbe essere fuggito dal giardino di una villa nella zona dove si trovava, sebbene non sia legale in Turchia allevare un leone a casa. Un'ipotesi confermata anche dal sindaco della municipalità di Sariyer, Oktay Aksu, secondo cui l'animale era presumibilmente tenuto in cattività ed è stato avvistato inizialmente in un'area boschiva vicino a una zona residenziale.