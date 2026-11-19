Cincinnati, fidanzamento allo zoo con un testimone speciale: il photobombing dell'ippopotamo Fiona
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Un berretto di lana finito accidentalmente nel suo habitat, all'interno dello zoo di Cincinnati. L'ingerimento, poi i disperati tentativi dell'equipe veterinaria per salvarle la vita. Purtroppo inutili: Fiona, l'ippopotamo star dei social e famoso a livello internazionale, è deceduto nelle scorse ore all'età di appena nove anni. Lo ha reso noto lo zoo in un lungo messaggio su Facebook.
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"È con estrema tristezza che condividiamo con voi la notizia devastante che Fiona non ce l'ha fatta, nonostante i numerosi tentativi, da parte del nostro straordinario team di veterinari e custodi, di aiutarla a superare quella che si è rivelata un'emergenza medica" ha scritto lo staff della struttura sui social. "Siamo sotto shock", ha aggiunto in un comunicato stampa Dave Jenike, direttore dello zoo di Cincinnati. "Non ci aspettavamo questo epilogo. Ha lottato finché ha potuto".
Fiona era diventata una celebrità internazionale nel 2017, quando era nata con sei settimane di anticipo, registrando un peso record di soli 13 chilogrammi. Di norma, alla nascita, un ippopotamo pesa ne pesa circa 45, ma Fiona era riuscita a sopravvivere contro ogni previsione grazie soprattutto alle cure continue che hanno coinvolto numerosi veterinari e persino infermieri pediatrici del vicino ospedale.
"Sappiamo che questa notizia sconvolgerà l'intera comunità, così come ha sconvolto tutti noi", si legge ancora sulla pagina Facebook dello zoo di Cincinnati. "Vi chiediamo di rivolgere un pensiero ai suoi custodi e a tutte le persone che hanno cercato di aiutarla, in questo momento così difficile in cui devono elaborare una notizia tanto scioccante".