"È con estrema tristezza che condividiamo con voi la notizia devastante che Fiona non ce l'ha fatta, nonostante i numerosi tentativi, da parte del nostro straordinario team di veterinari e custodi, di aiutarla a superare quella che si è rivelata un'emergenza medica" ha scritto lo staff della struttura sui social. "Siamo sotto shock", ha aggiunto in un comunicato stampa Dave Jenike, direttore dello zoo di Cincinnati. "Non ci aspettavamo questo epilogo. Ha lottato finché ha potuto".