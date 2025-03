Turchia, ex sindaco di Istanbul arrestato: "Contro di me un'operazione politica illegale"

"Nelle prime ore del 19 marzo sono stato arrestato da decine di poliziotti armati. È stata un'operazione politica, non legale, programmata solo pochi giorni prima delle primarie presidenziali del Chp". Lo ha affermato Ekrem Imamoglu, il sindaco di Istanbul sospeso dall'incarico dopo l'arresto per corruzione, in un messaggio sul suo profilo X. L'ex primo cittadino ha quindi espresso apprezzamento per le manifestazioni tenutesi in tutta la Turchia per protestare contro la sua detenzione. "Ho fiducia nel popolo della Turchia e non solo, che lotta per la giustizia e la democrazia", ha scritto Imamoglu, citando il testo di un editoriale da lui scritto che è stato pubblicato sul New York Times.