Diritti umani, arrestato un giornalista italiano in Turchia

Il Consolato Generale d'Italia a Istanbul sta seguendo la vicenda del giornalista Andrea Lucidi, fermato giovedì dalla polizia turca insieme ad altri colleghi di diverse nazionalità e condotto presso un centro di espulsione nei pressi di Istanbul. È quando rende noto la Farnesina. Il ministero, in costante raccordo con il Consolato, è in contatto con le autorità locali per acquisire ogni elemento utile sulla situazione e garantire al connazionale la necessaria assistenza consolare.