Turchia, giornalista dell'opposizione Dundar condannato a 27 anni

Un tribunale turco ha condannato il giornalista dell'opposizione Can Dundar, esiliato in Germania, a più di 27 anni di carcere con l'accusa di aiuto a un gruppo terroristico e di spionaggio. I giudici di Istanbul hanno ritenuto Dundar, ex direttore del quotidiano di opposizione Cumhuriyet, colpevole per aver pubblicato un'indagine secondo la quale i servizi segreti turchi stavano consegnando armi a gruppi islamisti in Siria.