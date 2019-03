Turchia, Erdogan: "Santa Sofia non sarà più museo ma una moschea"

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, promette che "Santa Sofia non sarà più un museo. Il suo status cambierà. La chiameremo moschea". Erdogan lo ha affermato in una intervista televisiva a tre giorni dalle elezioni amministrative in tutto il Paese. "Chi resta in silenzio quando la moschea di al-Aqsa (a Gerusalemme) viene attaccata, calpestata, le sue finestre vengono rotte, non può dirci cosa fare con lo status di Santa Sofia", ha aggiunto.