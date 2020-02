Turchia, aereo esce di pista a Istanbul e si spezza: nessun morto ma feriti

Un aereo è uscito di pista in fase di atterraggio all'aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul e si è spezzato in tre tronconi. Come riferito dal ministro dei Trasporti, Cahit Thuran, non ci sono vittime ma solo feriti. I passeggeri sono stati fatti scendere dal velivolo attraverso le spaccature della fusoliera. L'aereo, della compagnia turca Pegasus Airlines, era in arrivo da Smirne. A bordo è scoppiato un incendio, subito spento.