Turchia: "Per adesione della Svezia alla Nato servono iniziative concrete"

La Svezia deve adottare delle iniziative concrete per poter entrare nella Nato.

Lo ha ribadito il neo-ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, nel corso di un colloquio telefonico con l'omologo svedese Tobias Billstrom. Turchia e Ungheria sono i due soli Stati membri che non hanno ancora dato il via libera all'adesione di Stoccolma. Ankara in particolare pretende la consegna di tutti i "terroristi" che si trovano in territorio svedese, termine che designa tutti gli attivisti del partito curdo del Pkk.