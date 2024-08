Turchia, accoltella cinque persone in moschea: arrestato

In Turchia un giovane, con indosso un casco, una maschera e un giubbotto antiproiettile, ha pugnalato e ferito almeno cinque persone, di cui una in modo grave, nel giardino di una moschea a Eskisehir. Il sospettato, armato di un lungo coltello, di 18 anni, ha filmato il suo attacco nel giardino del tè di una moschea e lo ha trasmesso in diretta su X, prima di essere fermato dalla polizia e messo in custodia. Alcuni media riferiscono di sette feriti, di cui uno steso a terra.