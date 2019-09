Turbolenze su volo da Lamezia Terme a Berlino: otto feriti, grave una donna

Un Airbus 319 della compagnia low-cost tedesca Eurowings decollato da Lamezia Terme è stato coinvolto da una serie di turbolenze "poco prima dell'atterraggio" all'aeroporto di Berlino-Tegel . I problemi durante il volo hanno causato il ferimento di otto passeggeri , tra cui quello "grave" di una donna che però non è in pericolo di vita. Lo riferisce l'agenzia tedesca Dpa, citando i vigili del fuoco. Ancora sconosciuta la nazionalità dei feriti.

A rimanere feriti sono stati alcuni dei passeggeri "che non avevano le cinture di sicurezza allacciate" e che "sono stati sballottati", scrive la Dpa. I pompieri berlinesi, coadiuvati dalle squadre speciali di stanza in aeroporto, sono intervenuti con 28 uomini, sei mezzi e due ambulanze. Non è chiaro quante persone fossero a bordo del velivolo che viene usato per tratte intermedie.