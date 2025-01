Tunisia: virus nel Paese non destano preoccupazione

In Tunisia i virus attualmente in circolazione in sono noti e non sono motivo di preoccupazione. Lo ha reso noto il ministero della Salute, aggiungendo che non ci sono indicatori preoccupanti per quanto riguarda la gravità dei virus respiratori e la loro ampia diffusione. Il ministero sta monitorando attentamente la situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale, in costante coordinamento con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il dicastero sottolinea inoltre di avere un piano di risposta per qualsiasi possibile epidemia e che saranno adottate tutte le misure, se necessario.