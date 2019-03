Tunisia, undici neonati muoiono in ospedale a Tunisi: indagini

Undici neonati sono morti nell'ospedale Rabta di Tunisi probabilmente, secondo i primi accertamenti, per un'infezione. Lo ha reso noto il ministro della Sanità, Abderraouf Cherif, poco prima di dimettersi in seguito all'accaduto. Il premier tunisino Youssef Chahed ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per accertare le circostanze che hanno portato alla morte dei neonati avvenuta tra il 7 e l'8 marzo.